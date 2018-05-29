«Отдаёт детей геям и вывозит деньги Сбербанка»: Лена Миро высказалась о фонде Водяновой

Сегодня, 11:13

Называется он «Бегущие сердца», однако скандальный блогер прозвала его «Бегущие внутренности». Женщина старается разобраться, почему государственный банк привлекает активы, которых за забег было собрано 40 миллионов, почему власти поддерживают Водянову и выделяют ей особняки. А главное, как она отправляет приёмных детей в семьи геев, если это запрещено законами РФ.

Лена Миро высказалась о благотворительном забеге и фонде Натальи Водяновой «Бегущие сердца» со звёздами шоу-бизнеса и политики. Как сообщает блогер, Водянова – женщина с сомнительной репутацией. Миро заявляет, что бежали все, когда она хочет назвать нецензурными словами – Митя Фомин, Песков, Навка, Влад Лисовец, Эвелина Блёданс и так далее.

Бежали все они якобы для благородной цели – собрать в фонд Водяновой деньги. Это сделать удалось, ведь он получил 40 миллионов рублей прибыли. В Сети есть множество информации о том, как фонд попросту растрачивает свои деньги, которые просто зарабатывает и отмывает. Лена Миро добавляет, что ей не понятно, почему благотворительный фонд Водяновой поддерживают власти РФ.

Дело в том, что Собянин выделяет фонду особняки, Греф привлёк Сбербанк учувствовать в сборе средств, а Песков «лобызается с Водяновой». Фонд получает огромные деньги, за которые можно было бы строить больницы и лечить детей. Но вместо этого франко-британский фонд Водяновой получает деньги от государственного банка и вывозит их, а они куда-то исчезают.

Водянова также отдаёт приёмных детей в зарубежные семьи, в том числе и геям. Однако это запрещено законами РФ. В конце Миро добавляет, что «русский народ» против.