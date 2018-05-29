«Мистер Синтол» Кирилл Терешин сменил «руки-базуки» на «руки-ракеты»

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Скандальный фрик из Пятигорска Кирилл Терешин показал в соцсети свои новые замеру «рук-базук». Теперь парень утверждает, что у него «руки-ракеты».

Ещё пару недель назад Кирилл Терешин жаловался на боли в руках и постоянно высокую температуру, однако в Instagram молодой человек продолжает хвалиться своими «руками-базуками». «Мистер Синтол» показал новые замеры и заявил, что объем его «рук-ракет» сейчас на отметке в 63 сантиметра.

«Так это ж не твои! Это синтол!», «Синтольщик! Еще и хвастаться не стыдно же», «Если бы они были настоящим, то другое дело. А это просто жуть», «Очень противно смотреть», «А мозгов меньше, чем у человека», «Страшно и мерзко выглядит», «Если бы ты ещё сам накачал бы себе такие руки, то это было бы похвально, а так то чем хвастаться? Тем, что ты чуть не умер», - заявили возмущенные пользователи Сети.