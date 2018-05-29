Подробности своей работы в армии рассказал Анатолий Сердюков

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Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, который занимал данный пост на протяжении пяти лет, дал откровенное интервью, в котором рассказал о всех нюансах своей работы.

Впервые после своей отставки экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, занимавший данный пост с 2007 по 2012 годы, дал развернутое интервью прессе. Военный рассказал обо всех перипетиях своего назначения на такой высокий пост, ведь он был гражданским человеком, который долгие годы занимался бизнесом. Предложение возглавить такое серьезное министерство для Сердюкова оказалось полной неожиданностью, но доверие президента он не мог не оправдать.

Приняв сделанное ему предложение, министр обороны обратился в Академию Генерального штаба с просьбой организовать специально для него курсы, которые помогут изучить военное дело. На протяжение восьми месяцев с 6 до 11 утра Савельев прошел курсы, которые помогли ему понять военное дело и проблемы, существующие в армии.

В результате, бывший министр обороны провел существенную реформу российской армии, избавился от непрофильных активов, а также попытался с успехом разрешить жилищные вопросы личного состава и повысить заработные платы военнослужащих. Также Савельев значительно сократил количество учебных заведений и поспособствовал повышению уровня образования в них за счет улучшения материально-технической базы.