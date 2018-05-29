Российские военные проводят испытания самолета-разведчика Ил-20М

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Российские авиаконструкторы провели кардинальную модернизацию самолета Ил-20М, оснастив его самыми последними разработками. На данный момент машина передана для испытаний российским летчикам.

Руководство России постоянно стремится модернизировать вооружение и вывести его на новый уровень для создания мощных вооруженных сил, которые смогут дать отпор любому противнику и защитить братские народы. Так, российские конструкторы из компании "Ильюшин" провели кардинальную модернизацию самолета-разведчика Ил-20М для улучшения ее боевых и разведывательных возможностей.

Сообщается, что на данный момент самолет проходит этап полевых испытаний, которые должны показать недоработки, которые необходимо будет устранить до начала серийного производства. Военные заявили, что все их требования, которые выдвигались к боевой машине были учтены.

Уже известно, что после прохождения испытаний, Ил-20М будет запущен в серийное производство и направлен для использования российскими летчиками. Заинтересованность в данной машине выразили и многие страны союзники, правда пока неизвестно, будет ли она производиться на экспорт.