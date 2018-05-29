В Новоалтайске жалуются на опасную дорогу

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Состояние дороги на улице Октябренок заставляет водителей нарушать ПДД. Об инциденте рассказали в «Гражданском патруле», активисты подали жалобу в прокуратуру Алтайского края.

В Новоалтайске местные жители жалуются на опасную дорогу на улице Октябренок, на которой располагается ОМВД России по городу. Участок ведет от садоводства «Вагоностроитель» до продуктовых складов магазина «Мария-Ра». Помимо этого, по плохой дороге ездят пассажирские автобусы, связывающие Новоалтайск с Солнечным, Березовкой и Бажево. По данному участку можно проехать на федеральную трассу М52.

По словам активистов «Гражданского патруля», дорогу не ремонтировали на протяжении двух лет, в результате образовались серьезные ямы, которые угрожают не только безопасности водителей и пассажиров, но и повреждением транспорта. Активисты надеются, что прокуратура примет соответствующее решение.