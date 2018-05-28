В Сеть попали фото поврежденной вандалом картины «Иван Грозный»

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Реставрацией займется «Сбербанк», ущерб составляет 500 тысяч рублей. Снимки предоставили журналисты «Радио Культура» в социальной сети Instagram.

В Сеть попали фото поврежденной пьяным вандалом картины «Иван Грозный», сделанные в Третьяковской галерее. Судя по кадрам, мужчина разбил защитное стекло и нанес три серьезных повреждения, открыто уголовное производство. Картина получила три глубокие «раны», реставрацией которых займутся специалисты. Один из экспертов отмечает, что есть часть, не подлежащая полному восстановлению.

Финансирование процесса принадлежит «Сбербанку», готовому заплатить за это от 5 до 10 миллионов рублей. Публика шокирована подобным инцидентом, так как на картину уже нападали в далеком 1913 году. На тот момент автор полотна Илья Репин был жив и полностью переделал необходимые участки.