Лишенные прав водители пожаловались на проблемы с экзаменами

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В Москве желающих вернуть себе водительское удостоверение ожидает неприятный сюрприз в виде огромных очередей на сдачу теоретического экзамена в ГИБДД.

В Москве лишенные прав водители вынуждены несколько месяцев ожидать возможности повторно сдать теоретический экзамен. Такие проблемы возникают из-за длинных очередей в столичных отделах ГИБДД. Желающим вернуть себе права необходимо пересдать теорию, однако ведомство не справляется с таким потоком экс-водителей.

Горожане пожаловались, что подготовиться к самому экзамену намного легче, чем попасть на него. В связи с тем, что сдача теста не относится к государственным услугам, на него нельзя записаться через портал «Госуслуг». Более того, лишенных прав принимают только в некоторых подразделениях Москвы, а запись ведут по талонам. Руководитель службы ГИБДД РФ Михаил Черников в курсе данной ситуации.

Ряд экспертов утверждают, что с такой проблемой сталкиваются и во многих других регионах России. Связано это как с сокращением штата ГИБДД, из-за чего остро ощущается нехватка сотрудников, так и с придирчивым отношением к «лишенцем», из-за чего многие приходят на пересдачу и по 10 раз.