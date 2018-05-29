В Якутии молодые медики устроили бои в пейнтболе

Сегодня, 01:45

В игре приняли участие четыре команды по шесть человек, представляющие республиканскую больницу №2-ЦЭМП, Бюро СМЭ, НПЦ «Фтизиатрия» и Медцентр. Пальму первенства получила команда из Якутска.

Пейнтбол набирает популярности не только в зарубежных странах, но и в России, по этой причине в Якутии молодые медики устроили бои. В игре все участники, включая девушек, выложились на полные силы и показали хорошие результаты. Пальму первенства получили молодые врачи из Медицинского центра Якутска, второе место заслужила команда из Бюро судебно-медицинской экспертизы, тройку лидеров замыкают представители Республиканской больницы №2.

Все участники получили от организаторов переходящий кубок и призы. Медики благодарят организаторов мероприятия в лице Анны Барадиевой, Нюргуяны Степановой, Юлии Сафронеевой и Маргариты Канаевой.