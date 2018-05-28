Психолог поделился советами для родителей перед ЕГЭ

Вчера, 23:45

ЕГЭ являются большим стрессом, как для школьников, так и для их родителей. И тем, и этим нужно с ним как-то справляться. На помощь пришли учёные.

Психолог сообщил, что у него есть советы для родителей перед и после ЕГЭ, которые посещают их дети.

Специалисты сообщают, даже в случае получения низких баллов на ЕГЭ, из ситуации есть приемлемый выход.

Самое главное, это внушить ребёнку уверенность, что он готовился несколько лет и у него всё получится. Это очень помогает успешной сдаче ЕГЭ.

Также психолог рекомендует совет для тех родителей, чьи дети не набрали достаточное количество баллов. Им нужно говорить, что ничего не пропало и остаётся шанс поступления в желаемое учебное заведение на следующий год.

Плюсами этого будет полученный опыт и заметное «повзросление». Следовательно, шансы на преодоление ЕГЭ заметно увеличиваются.

ЕГЭ сейчас одна из основных тем на большинстве российских форумов. Стало известным, что в России для повышения объективности его результатов стали наблюдать в режиме онлайн с помощью такой компании, как «Ростелеком».