Блогер Варламов рассказал, почему Россия проиграет войну США

Сегодня, 18:34

Главными факторами являются коррупция и миграция российских специалистов в другие страны. В YouTube ролик оценили более 16,2 тысяч пользователей.

Илья Варламов знаменит своими скандальными высказываниями, в этот раз блогер рассказал публике, почему Россия проиграет войну США. Видео он начал со статистики, согласно которой, в 2013 году российские специалисты мигрировали в другую страну в количестве 13 тысяч, в 2016 году этот показатель дорос до 44 тысяч человек. В качестве примера он привел Павла Дурова, которого «вынудили продать бизнес» и покинуть Россию. Блогер уверен, что многие покидают родину из-за того, что в Европе, к примеру, никто просто так не отберет у человека бизнес, там есть суды, где и решаются все вопросы.

По мнению Варламова, Россия должна поучиться у Сингапура в плане ликвидации коррупции, именно в этом государстве уровень жизни у людей достаточно высокий.