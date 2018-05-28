Пожарный из «Зимней вишни» в Кемерово оказался психически нездоровым

Сегодня, 16:07

Психологи не удовлетворены психическим здоровьем начальника пожарной службы Сергея Генина.

Психиатры проведут повторное и более детальное обследование пожарного, которого ранее обвинили в не профессиональности и халатном отношении во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Все подробности расследования сообщила адвокат Сергея Елена Киселёва. Во вторник мужчину привезут в научный центр Сербского в связи с тяжелой психической травмой от пожара. Специалисты работали почти 40 часов, вынося сгоревшие тела, поэтому, у многих остались психологические травмы. После обследования врачи заключили, что Сергей психически нездоров и не может выполнять свои обязанности без соответствующего лечения.

Врачи не обнаружили серьезных психических отклонений, но специалисты не удовлетворены общими результатами, поэтому, пожарному придется пройти курс лечения. Адвокат пожарного рассказала, что Сергей удручен в связи с трагедией, а также из-за того, что ему запрещают общаться с женой.