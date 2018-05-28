"Хайп не удался": В Астрахани подростки облились томатным соком в ТЦ

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Главный герой ролика был одет в желтом топике, его друг скромно прятался за ним. Инцидент произошел в торговом центре «Ярмарка» на глазах у посетителей.

Судя по кадрам, молодые люди в Астрахани решили провернуть хайп в странном современном понимании. Подростки облились томатным соком в ТЦ «Ярмарка» на глазах у удивленных прохожих. Ролик снимала подруга «героев», после его опубликовали в Сети. Пользователи шокированы поведением молодых людей, а потому хайп не удался. Многие пожалели уборщицу, которой пришлось мыть полы после выходки юных посетителей.

Сегодня в погоне за популярностью можно встретить самых разных людей и у всех личное понятие этого термина. Обычно мечтатели только выставляют себя на посмешище, как было с Кириллом «руки-базуки» из Пятигорска. Когда о нем начали забывать, он сменил имидж, перекрасив волосы в яркие цвета и накрасил глаза. Позже он стал героем программы «Здорово жить» с Еленой Малышевой, где у врачей узнавал свои шансы на то, что руки удастся сохранить. Здесь также можно смело сказать: хайп не удался.