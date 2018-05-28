Еще 7 технопарков появятся в Москве в 2018 году

Сегодня, 15:42

До конца текущего года общее количество расположенных в столице технологических баз для инновационных проектов достигнет 40, заверил Алексей Фурсин, глава московского департамента предпринимательства, науки и промышленной политики.

В 2018 году в пределах города появятся еще 7 технопарков, также рассматривается идея территориального расширения технополиса «Москва». Фурсин и коллеги пытаются «аккуратно» сохранить чистый доход от работы технопарков и тенденцию роста количества предпринимателей и предприятий в Москве. За последний год данные показатели увеличились в полтора раза.

Сейчас в столице при 100-процентной заполненности работают 33 технопарка.