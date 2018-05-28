Королевская семья подкорректировала биографию Меган Маркл

Сегодня, 14:26

На официальном сайте королевской британской семьи изменилась информация о Меган Маркл, которая была внесена ранее, после роскошной свадьбы. Сообщается, что биография экс-актрисы была подкорректирована и заметно расширена.

Ранее на сайте Кенсингтонского дворца о Меган Маркл было сказано лишь то, что герцогиня Сассекская является супругой принца Гарри и ранее снималась в кино и появлялась на телевидении. Сейчас же информация была изменена и заметно расширена. Теперь на сайте можно увидеть более полную биографию Маркл, а также название сериала «Форс-мажоры», благодаря которому девушка стала известной в США.

Однако поклонники Меган отметили, что королевская семья решила не упоминать в биографии девушки о её первом браке. Напомним, что в 2011 году актриса вышла замуж за кинопродюсера Тревора Энджелсона, с которым прожила в браке три года.