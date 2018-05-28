Сегодня, 14:14

Местные пользователи социальных сетей живо обсуждают архитектурную инсталляцию, замеченную на левом берегу города возле автозаправки. Идея автора пока не разгадана и рождает многообразие самых фантастических версий.

В Омске появился загадочный белый шар, который просто покоится на газоне, укрепленный натянутыми веревками. Конструкцию уже сравнивают с неопознанным летающим объектом, который приземлился в городе для дозаправки. Однако из-за резкого подорожания бензина, инопланетяне, видимо, не смогли расплатиться и, занимаются сбором пожертвований от гостеприимных горожан.

Шутки - шутками, но действительно, пока, ни в прессе, ни в официальных сообщениях городской администрации не разъясняется, что должен означать этот арт-объект. Пользователи ведут дискуссии на эту тему. Большинство из них считают, что это или мячик для гольфа или футбольный мяч, учитывая предстоящее спортивное событие мирового масштаба. Некоторые уверены, что таким образом мэрия напоминает о скором возвращении зимы.