Меган Маркл и Кейт Миддлтон разделяют одну королевскую должность

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Представители королевской британской семьи рассказали, что теперь Кейт Миддлтон должна будет поделиться с Меган Маркл статусом и разделить с новоиспеченной невесткой свою королевскую должность. Об этом передает портал VladТime.

Стало известно, что Меган Маркл вместе с Кейт Миддлтон являются принцессами Соединенного Королевства и будут разделять данную должность, которая предполагает вести благотворительную миссию, посещать социальные акции и мотивировать жителей Великобритании. Также обе герцогини должны сопровождать своих супругой принцев Уильяма и Гарри на различных мероприятиях.

Историки утверждают, что только те, кто родился в королевской семье, становятся настоящими принцами и принцессами. Герцогини Кейт и Меган стали членами королевской четы по браку, а не по рождению, поэтому технически не могут называться принцессами. К примеру, дочь Миддлтон и принца Уильяма по правилам получила титул принцесса Шарлота.