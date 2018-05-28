В ХМАО клещи перестали кусать жителей Югры

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Об этом рассказали в окружном отделении Роспотребнадзора. Лидером в списке по укусам оказался Кондинский район и Ханты-Мансийск.

В сообщении ведомства указывается, что в ХМАО клещи практически перестали кусать жителей Югры. Официальны было зарегистрировано на 193 укуса меньше, чем в прошедшем году, и это стало самым низким показателем по всему округу.

По состоянию на 24 мая, 159 граждан обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей. Из общего числа 28 человек были детьми. В 2017 году в этот же период было специалисты зарегистрировали 352 пациентов с укусами, из которых 61 были детьми.

Роспотребнадзор по ХМАО указывает, что лидерами по числу укусов клещей остаётся по-прежнему Кондинский район, Ханты-Мансийск и Нефтеюганск. Всего в чертах населённых пунктов было 27,7% укусов от общего числа. В лесах же этот показатель равняется 25,1%, за пределами округа – 18,9%, за пределами админтерритории - 13,8%, на дачах – 11,9%, на набережной – 1,3%, и на кладбище тоже 1,3%.

За последнюю неделю врачи по результатам экспертизы случаев вирусного энцефалита не выявили.

Сейчас же проходят акарицидные обработки. Уже обработано 20,7% от плана или же 1042,43 гектара.