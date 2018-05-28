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Видеоролик, записанный в качестве подарка ко дню рождения, стал достоянием видеохостинга и вызвал неоднозначную реакцию. Пользователей поразил как сам танец, так и антураж, в котором он был исполнен.

Житель Воронежа поздравил любимую зажигательным тверком под популярную композицию Ники Минаж. Неизвестно пока, какое впечатление произвел подарок на именинницу, однако комментаторы отметили два обстоятельство. Во-первых, танцор не может похвастаться ни хореографическими данными, ни физическими особенностями, необходимыми для столь экзотического танца. Во-вторых, съемки проходили в странных декорациях, напоминающих жилище бездомных сограждан.

Некоторые комментаторы вспомнили, что данный пользователь уже выкладывал ролики со своими неоднозначными «перфомансами». Например, в канун Пасхи молодой человек поздравлял земляков, «притворившись» крашеным яйцом. Несмотря на критику, пользователи вспомнили слова известной песни «танцуй пока молодой, мальчик».