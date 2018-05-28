За проведением ЕГЭ стал наблюдать «Ростелеком»

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Проведение этих экзаменов стало в последнее время темой наиболее широкого обсуждения. Ранее присутствовала критика, что они являются не достаточно прозрачными.

Устранять эти недостатки в его проведении решил «Ростелеком». Он начал наблюдать за проведением ЕГЭ.

В частности, в Алтайском крае установлены 1023 программно-аппаратных комплексов, которые будут способствовать тому, чтобы ЕГЭ были объективными и полностью прозрачными.

Аппаратура установлена в аудиториях, осуществлено её подключение и наладка камер. Помещения оборудованы коммутаторами и антивандальными шкафами.

Камеры обеспечивают необходимое качество изображения того, как проходят экзамены. В период ЕГЭ, «Ростелеком» обеспечит проведение мониторинга и оказания технической поддержки.

Все записи станут сохраняться в специальных центрах. Их всегда можно будет использовать, чтобы решить спорные ситуации.

Сообщается, что наибольшее количество аудиторий, оборудованных самыми совершенными камерами, получили Новосибирская и Кемеровская области, а также Красноярский край.

Не отстаёт в вопросе сдачи ЕГЭ и Москва. С этого года результаты тестов там стало возможным узнать в онлайн-режиме.