В Рязани ушёл из жизни известный журналист Валерий Борисов

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В Рязани сегодня произошло печальное событие не только для жителей города, но и для многих любителей журналистики по всей стране. Умер один из тех, кто её творил.

В Рязани ушёл из жизни Валерий Борисов. Это был достаточно известный в стране журналист.

Сообщение об этом сделано представителем региональной администрации Ольгой Чуляевой. Согласно предоставленной информации, прощание с Борисовым будет проходить в среду.

Борисов считался в Рязани, и не только там, очень известным телеоператором. Он долго работал в штате Центрального телевидения. За это время ему пришлось побывать и во множестве горячих точек.

Он делал репортажи не только из Чечни, но и с территории таких стран, как Югославия, или тех, что находятся в Латинской Америке.

До своего 80-летия он не дожил совсем немного. Это могло состояться в августе.

Многие из воспитанников Борисова очень востребованы федеральными телеканалами. Светлая ему память, пишет Чуляева.