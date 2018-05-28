Олег Сирота считает верным решением — назначить министрами Дмитрия Патрушева и Дениса Мантурова

Сегодня, 13:45

Новым главой российского Минсельхоза стал Дмитрий Патрушев (экс-руководитель Россельхозбанка). В качестве же лидера отечественного Минпромторга сохранился Денис Мантуров. Оба назначения вызвали одобрение у известного подмосковного фермера Олега Сироты, который в своем блоге поздравил министров и заявил, что они являются грамотными и эффективными руководителями.

Как отметил Олег Сирота, одной из ключевых проблем российского сельского хозяйства выступают кредиты. Именно поэтому, считает фермер, нужно разработать внебанковский механизм финансирования сельскохозяйственных старт-апов. Сыровар выразил уверенность в способностях Дмитрия Патрушева стабилизировать отечественный рынок сельхозпродукции.

Олег Сирота напомнил, что «Россельхозбанк» способствует проведению в РФ сырных фестивалей. Они выступают стартовой платформой для фермерских стартапов, позволяя им найти сбыт и первых клиентов.