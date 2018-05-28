На берегу Невы найдены останки солдат времён Второй мировой

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Огромной неожиданностью и удачей стало то, что исследователям удалось по флажкам с надписями определить личности погибших. Теперь поисковики из Санкт-Петербурга занимаются поисками родственников военных.

В сообщениях, которые размещены в социальных сетях, указывается, что останки советских солдат времён Второй мировой войны были найдены в рамках проведения раскопочно-поисковых работ. Их проводили в Ленобласти на берегу Невы, а именно в Кировском районе.

Там на «Невском пятачке» работали несколько отрядов – специалисты из «Терры» и «Авангарда.

Установлено, что одним из советских солдат был Михаил Заозерский. Он родился в 1920 году, а с ноября 1941 года официально считается исчезнувшим без вести. Вместе с его останками был ремень, нож и котелок с фляжкой.