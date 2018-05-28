В зоопарке Приморья кошка стала мамой для детеныша рыси

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Настоящая мать малыша Ариша перенесла тяжелые роды, а потому не может самостоятельно ухаживать за чадом. Инцидент произошел в Уссурийске в зоопарке «Чудесный».

По данным представителя учреждения, в зоопарке «Чудесный», который является одним из самых известных на территории Приморья, европейская рысь по кличке Ариша родила малыша.

Хищница перенесла сложные роды и ее состояние здоровья не позволяет ухаживать за новорожденным, в результате кошка Моника стала мамой для детеныша рыси. Отмечается, что на днях она родила двух котят.

В зоопарке рассказывают, что рысенок не отстает от развития и активно набирает вес, играя со своими названными братьями и сестрами. Руководство «Чудесного» хочет провести конкурс с участием посетителей, где выберут хорошее имя для новорожденной рыси. Здоровью маленького хищника ничего не угрожает.