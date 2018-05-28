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Соседи не в восторге от гуманности пожилой женщины, которая подбирает животных на улицах и селит у себя в однокомнатной квартире. Проблемой занялись волонтеры и психологи.

В Волгограде пенсионерка приютила в квартире 40 кошек. Причем акт помощи бездомным животным, страдающим от болезней и ран, начался еще четверть века назад, когда женщина вышла на заслуженный отдых. Благородное дело не было оценено соседями, которых преследует стойкий запах, неминуемый при одновременном проживании десятков животных, какими бы чистоплотными они ни были. Конфликт интересов начался давно и длится, по сей день.

Некоторые соседи, устав бороться за свои права, переехали, продав свои квартиры за копейки. Российское законодательство в этом сегменте пока несовершенно. Психологи говорят, что подобная любовь к кошкам обусловлена одиночеством и желанием осчастливить «братьев меньших» даже ценой собственного комфорта. Однако последние исследования ученых доказывают, что именно в кошках есть паразит, который воздействует на людей, заставляя их брать под опеку все большее количество кошачьих.