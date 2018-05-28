Дагестанец приехал в Пятигорск оторвать «руки-базуки» Терешину

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«Синтоловый качок» Кирилл Терешин неподобающе станцевал кавказский народный танец, нажив неприятеля в лице танцора Самеда Меджидова.

В Пятигорск приехал дагестанский защитник лезгинки, желающий оторвать интернет-фрику знаменитые на всю Россию «руки-базуки». Самед Меджидов увидел в Сети неподобающее исполнение «синтоловым качком» кавказского народного танца, попросив Терешина «не позорить лезгинку».

Кирилл пропустил слова танцора из Дагестана мимо ушей, поэтому Меджидов решил лично с ним встретиться.

В компании друзей Самед встретил интернет-фрика на улицах Пятигорска. Итог беседы «синтолового качка» и защитника лезгинки неизвестен, так как видео обрывается на самом интересном моменте. Скорее всего, драки не было, ведь парни встретились в людном месте.

К слову, руки Терешина больше не напичканы химией. После визита на шоу к Малахову, уроженец Пятигорска лег на операцию, заменив синтол на импланты.