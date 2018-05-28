В Приамурье юный турист привёз из Вьетнама опасную инфекцию

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В Роспотребнадзоре отметили, что болезнь передаётся водным путём. Поэтому купаться в водоёмах со стоячей водой не стоит, особенно в подобных малоразвитых странах.

В Приамурье юный турист привёз из Вьетнама опасную энтеровирусную инфекцию. Признаки болезни были обнаружены в аэропорту Благовещенска. Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что специалисты из инфекционного стационара уже успели подтвердить диагноз. Поэтому сейчас ребёнка должны будут направить к специалистам, чтобы предоставить ему всё необходимое лечение.

Специалисты также отмечают, что туристы должны соблюдать профилактические меры в экзотических странах, и даже не ехать на отдых, если существуют признаки инфекционных болезней.