Житель Воронежа возмущен поведением детей «в кандалах»

Вчера, 23:05

В подъезде одного из жилых домов по ул. Владимира Невского появилось объявление с жалобой на соседских детей. У воронежца есть ощущение, что у соседей еще не закончилась ВОВ.

Автор необычного объявления решил поведать всем жителям, что в квартире 163 живут невыносимые дети, которые не дают спать и отдыхать с утра до вечера. Автор обращения недоумевает, почему дети настолько громко шумят и топают ногами, предположив, что по квартире они перемещаются «в кандалах».

Житель Воронежа отметил, что такое поведение является следствием воспитания родителей, заявив, что сама мать непоседливых ребят призналась в отсутствии человеческих понятий.

Мнение общественности разделилось: часть полагает, что детям нужно с раннего возраста объяснять о порядке и правилах поведения в обществе, а другие возмущены тем, что когда еще детям шуметь и выплескивать свою энергию, если не в детстве.