Эксперты раскрыли главные секреты бодрости

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Бизнес-тренер Александр Буртник рассказал о секретах бодрости. По его словам, главное – начать утро правильно.

Первым советом специалиста стало употребление двух стаканов воды комнатной температуры каждое утро. Это поспособствует запуску организма после сна.

Затем следует провести 10-15 минут своего времени медитируя или упражняясь с дыханием. Такие упражнения приведут мысли в порядок и настроят на начало рабочего дня.

Когда организм и голова «проснутся», необходимо начать пробуждение тела. Этого можно достичь с помощью разминки или элементарных упражнений, которые не займут больше 15-20 минут. И самым приятным моментом может стать контрастный душ, который еще больше взбодрит.

После всех вышеописанных действий необходимо позавтракать. Лучше всего подойдут сложные углеводы, в особенности овсяная или гречневая каши. Запить можно той же водой, допускается чай или кофе. Главное – исключить какие-либо газированные или энергетические напитки.

Если есть время, можно почитать книгу или посвятить несколько минут изучению иностранного языка. Специалист заявил, что все перечисленные рекомендации приведут тело и разум в тонус и зарядят энергией на весь день.