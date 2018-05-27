Весельчак в Воронеже развлекал горожан танцам в люке автомобиля

Сегодня, 21:16

Молодой тусовщик вылез из крыши автомобиля у Памятника Славы и начал совершать энергичные телодвижения.

Сегодня утром молодой человек решил продолжить свой веселый и энергичный субботний вечер. Только место для тусовки он выбрал довольно необычное - парень решил развлечься в люке автомобиля. На видео, снятом на камеру видеорегистратора проезжавшего позади автомобиля видно, как на Московском проспекте, близ Памятника Славы, весельчак плавно высовывается из люка автомобиля и начинает активно развлекать и приветствовать горожан своими энергичными телодвижениями, размахивает руками и активно пританцовывает в яркую, солнечную погоду.

Довольно быстро парень стал звездой социальных сетей. Пользователи поблагодарили безустанного тусовщика за хорошее настроение и утренний позитив.