Юлия Скрипаль перед поездкой в Солсбери собиралась родить ребенка

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Незадолго до визита к отцу девушка начала ремонт в своей квартире, где собиралась обустроить комнату под детскую.

Виктория, двоюродная сестра пострадавшей в Солсбери Юлии Скрипаль, рассказала, что незадолго до визита к отцу в Великобританию отравленная в Лондоне девушка хотела родить ребенка. Она даже начала ремонт в своем жилище, где собиралась переоборудовать одну из комнат в детскую.

Ее возлюбленный Степан пропал сразу после того, как Юлию госпитализировали в клинику Лондона, и с ним никому не удалось связаться. До инцидента мужчина начал вести себя довольно странно - не показывался родственникам девушки, заходившим в гости. Теперь данные обстоятельства вызывают много предположений и подозрений у следователей и у западных СМИ. Тоже самое произошло с ее приятельницей, которая якобы передала ей «отравленную гречку».

Виктория добавила, что не верит в видеоролик, якобы опубликованный родственницей на Reuters, и очевидно, что Юлия там выражает не свои мысли, а говорит не своими словами. Причем она ужасно изменилась за время госпитализации – похудела килограммов на 20, и ее явно одевал посторонний человек, ведь она никогда не носила короткие юбки, а на ее шраме сделали явный акцент, хотя девушки обычно прячут дефекты во внешности. В ее речи не было привычных слов-паразитов, да и говорила она слишком быстро: «Видно было, что тяжело ей такое произносить, даже губа нижняя поджималась как-то по-особенному».