Чиновники предложили продлить срок службы лифтов-убийц

Сегодня, 20:04

Более 100 000 лифтов в России в данный момент нуждаются в капитальном ремонте, однако чиновники не торопятся выделять на это средства.

Тысячам лифтов не точно требуется замена ряда деталей, все они работают с истекшим сроком годности. Власти ряда регионов, где наблюдается эта проблема, говорят, что средств на капитальный ремонт нет.

Из-за "дыры" в бюджета граждане вынуждены каждый день рисковать своими жизнями. Каждый год число лифтов-убийц растет. Полная замена их будет стоить в районе 200 миллиардов рублей. Чиновники в свою очередь предложили не менять лифты, а продлить их срок службы.