Вчера, 23:30

Родственник вредителя искусства нашел объяснение поступку 37-летнего Игоря Подпорина. По его словам, негативно сказался на психике мужчины процесс помощи престарелым родителям.

Брат вандала из Третьяковки раскрыл причины его поступка. По словам Виталия, нервное расстройство возникло у брата из-за того, что он полгода один ухаживал за больными родителями - лежачей матерью и 86-летним отцом, который не может передвигаться без посторонней помощи.

В результате давление на психику и ежедневный стресс стали причиной и источником развития у мужчины неустойчивого восприятия себя и мира. Психологи уверяют, что такой сценарий жизни мог спровоцировать неправильную интерпретацию понимания своего места нахождения и своих действий. В результате этого мужчина повредил шедевр Ильи Репина в Третьяковской галерее. Также родственник подтвердил, что «родители, если узнают, умрут». Поведение из сына может стать смертельной новостью для болеющих мужчины и женщины.