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Портал «Волгоградская правда.ру» напомнил жителям города, как нужно себя вести, если в доме или на работе разбился градусник. Горожанам, также рассказали, куда можно обратиться в случае неисправности термометра.

Волгоградцам напомнили правила действий, если разбился ртутный термометр. Прежде всего, необходимо взять себя в руки и без паники начать действовать. Обязательно перед началом процесса сборки ртути нужно обезвредить руки резиновыми перчатками, а лицо скрыть за повязкой. Специалисты напомнили, что ни в коем случае нельзя собирать ртуть пылесосом или просто выкидывать ее куда придется. Необходимо приготовить сосуд с водой, который можно плотно закрыть крышкой. Затем нужно собрать ртуть одним из возможных способов: листом бумаги, скотчем или клейкой лентой. Капли ртути поместить в банку с водой, чтобы вещество осело на дне и не испарялось. После этого плотно закрыть банку, открыть все окна и позвонить в службу спасения по номеру 089.

Если же градусник попросту неисправен, то не стоит его выбрасывать. С данной проблемой лучше обратиться в управляющую компанию для дальнейшей утилизации. Если же УК отказалась вам помочь, то правильным решением будет подать жалобу.