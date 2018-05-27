В Мурманской области заметили редкую змею

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Пользователи в соцсетях предложили велосипедисту отдать рептилии свой трансопорт.

В Мурманской области местный житель встретился с гадюкой. Редкую змею, занесённую в Красную книгу, мужчина, совершавший прогулку на велосипеде, заметил близ фабрики в Апатитах. Очевидец сфотографировал хищника на камеру своего смартфона и опубликовал снимок в сети. Пользователи сразу же принялись обсуждать змею, а также высказывать мнение относительного того, как нужно поступать при встрече с такими рептилиями. На фото было видно, что гадюка заползла на велосипед мужчины и расположилась на нём на правах нового хозяина. В этой связи многие предложили отдать рептилии транспорт, чтобы она больше не заползала на чужие велосипеды.

Ранее мы писали, что ядовитые змеи атаковали детские площадки в Сызрани. Горожане вынуждены самостоятельно защищать воспитанников дошкольных учреждений, вооружившись лопатами.