Кенсингтонский дворец: Отец Меган Маркл сам виноват, что не получил семейный герб

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Официальные представители королевской семьи прокомментировали, почему семья Меган Маркл не получила семейный герб, когда сама новоиспеченная герцогиня Сассекская была удостоена и титулом и личным гербом.

По словам представителей Кенсингтонского дворца, родные Меган Маркл не смогли по традиции получить семейный герб. Как оказалось, все дело в отце герцогини Сассекской, который не смог явиться на свадьбу, а потому и не получил герб. Сообщается, что фамильный герб от королевы получает старший представитель семьи на самом торжестве.

К примеру, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, семейный герб от королевской семьи получил отец герцогини Кембриджской 68-летний Майкл Миддлтон. До самой свадьбы семья Кейт не имела титула или фамильного герба.