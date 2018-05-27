В Оренбурге ограничат импорт и экспорт скота из-за вспышек бруцеллеза КРС

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Ситуация находится на контроле властей, а областная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия оценила риски от распространения зоонозной инфекции.

В Оренбурге ограничат импорт и экспорт скота из-за вспышек бруцеллеза крупного рогатого скота (КРС). Причины распространения болезни животных обсудили специалисты на областной комиссии. Сообщается, что для избежание распространения вспышек инфицирования КРС временно будет органичен ввоз и вывоз продукции подверженной риску заражения. К слову, бруцеллёз (лат. brucellosis) — зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека.

Это инфекционное заболевание вызывают и провоцируют шести типов патогенных бактерий. Местные жители обеспокоены сложившейся ситуацией, однако они полностью доверяют компетентным специалистам и выполняют все требования и рекомендации региональных чиновников.