Исполнила мечту: пенсионерка-инвалид на свой 71-й день рождения прыгнула с парашютом

Сегодня, 12:38

Женщину уже 30 лет прикована к инвалидному креслу, но в прошедшем году она увидела шоу парашютистов под Павлоградом и решила покорить небо в свой праздник через год.

В Украине пенсионерка-инвалид по имени Анастасия Проничкина из Днепра исполнила свою мечту. На свой 71-й День рождения бабушка-колясочница прыгнула с парашютом с высоты 4,2 тысячи метров.

На аэродром под Павлоградом она приехала с сыном, внуком и подругой. Родные рассказывают, что бабушка очень волновалась, хотя виду и не подавала

По словам Анастасии Проничкиной, она уже больше трёх десятилетий не ходит. Причиной всему травма молодости – когда будучи ещё совсем юной девушкой упала с дерева и получила травму позвоночника.

В прошедшем году пенсионерка-инвалид увидела шоу парашютистов и решила покорить небо.