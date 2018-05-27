В Сызрани черви поедают живую рыбу из Усы

Сегодня, 12:36

Фото и видео появилось в Сети после того, как любители с уловом вернулись домой. Кишащая червями рыба отпугнула рыбаков и стала причиной паники среди местного населения.

В Сызрани рыбаки предупреждают о ранних паразитах в рыбе из реки Усы. Примечательно, что черви и личинки поселились внутри брюх улова и ничем себя не выдают. Обнаружить паразитов можно лишь, если разрезать рыбу и просмотреть ее содержимое. Пользователи Сети предостерегают людей от покупки полезного лакомства на стихийных рынках, и из рук непроверенных продавцов. Сообщается, что наличие личинок в рыбе может спровоцировать множество болезней и смертельно опасных состояний у человека.

Чтобы не заразиться опасными паразитами (в рыбе их, как вы могли уже удостовериться, немало) человеку прежде всего необходимо отказаться от привычки есть мясо водных обитателей в сыром виде. Чаще всего оно встречается в блюдах восточной кухни, поэтому, лучше всего отказаться от него.