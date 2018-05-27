«Слоны, велосипеды и парад»: Оглашена программа празднования юбилея Петербурга

Сегодня, 12:35

Власти города подготовили для петербуржцев масштабное торжество.

Мэрия Санкт-Петербурга обнародовала программу празднования 315-летия города. В рамках юбилея пройдёт массовые гуляния, акции, флешмобы, концерты и парады. В частности, начнётся празднование, с возложения цветов к памятнику Петру Великому. В 11:00 на Государевом бастионе Петропавловской крепости состоятся праздничные мероприятия и митинг. Параллельно начнётся «Большой велопарад». Велосипеды участников акции должны заполонить центральные улицы города. В 12:00 на площадь Белинского выйдут слоны. Четыре экзотических животных примут участие в Международном фестивале циркового искусства.В 12:30 по Невскому проспекту пройдёт торжественный парад, а в на 16:00 в БКЗ «Октябрьский» назначен концерт «Ленинградские песни». Завершится день города праздничным фейерверком в акватории Невы.

Ранее мы писали, что по улицам Петербурга проехали старинные авто. В рамках международного парада в городе появилось 235 ретро-автомобилей.