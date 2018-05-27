Путин свяжется с пользователями «Одноклассников» через искусственный интеллект

Сегодня, 11:56

Благодаря новым технологиям стриминга вопросы лидеру РФ можно будет задавать через сервис OK Live. Кроме того, всё будет транслироваться в формате Full HD.

Социальная сеть в своём сообщении уточняет, что Путин свяжется с пользователями «Одноклассников» при помощи искусственного интеллекта, который используется в технологии приложения OK Live. При помощи сервиса каждый желающий сможет задать вопрос российскому главе в рамках программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Внедрение технологий ИИ направлено на улучшение связи между людьми, задающими вопросы, и студией, где находится Путин. Однако, как всё будет работать, не уточняется.

Каждый год программу «Прямая линия» транслируют множество каналов и радиостанций. В 2018 году это мероприятие впервые проведут без живой аудитории в студии.