В Воронеже возле института искусств нашли «задний проход планеты»

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В соцсети пользователи ищут причину появления необычного явления. «Эксперты» уверенны, что обвал асфальта нужно идентифицировать как необычное космическое явление, связанное с магнитным полем Земли и притяжением.

В Воронеже возле института искусств местные жители нашли «задний проход планеты». Об этом они сообщили в социальной сети, подкрепляя необычный факт фотоснимками с места происшествия. В комментариях участники дискуссии рассказали о множестве причин появления данного провала в асфальте.

Наиболее интересным и креативным стал вариант, якобы это «задний проход планеты». Подобные высказывания звучали в интерпретации, соотношения влияния магнитного поля Земли на процесс обвалов в дорожном покрытии.