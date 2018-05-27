Жителей Ростова испугало нашествие пришельцев

Сегодня, 11:10

Ночью пролетавшие над городом корабли инопланетных представителей вызвали панику у самых трусливых горожан.

В Левенцовском районе Ростова в ночь на воскресенье стремительно перемещающиеся светящиеся точки на фоне черного неба навели ужас на особо впечатлительных жителей. Ростовчане приняли белые точки за нашествие пришельцев.

Автор фотографий утверждает, что данные объекты не были похожи ни на самолет, ни на спутник.

Около часа неизвестные загадочные объекты вызывали интерес и страх у главных городских трусишек, а потом исчезли, оставив после себя лишь кучу размышлений у граждан на тему "что же это было".