Instagram-блогер из Приморья взбудоражила соцсети горячим видео с автомойки

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Не все пользователи оценили идею девушки. Некоторые раскритиковали чрезмерную откровенность автора.

Популярный Instagram-блогер Светлана Корецкая из Приморья опубликовала в сети ролик, где показала, как девушкам следует мыть машину. Горячим видео с автомойки красавица из Владивостока взбудоражила общественность. Соцсети мгновенно отреагировали на эротические кадры, засыпав автора массой комплиментов. В то же время нашлись и критики, которые упрекнули блогера в пошлости и излишней откровенности. Девушка вскоре ответила хейтерам, посоветовав тем обратить внимание на позитивные вещи и заняться собственной жизнью, а не критиковать её.

Ранее мы писали, что сексапильная брюнетка из Воронежа покорила Instagram эротичными позами в шпагате. Фитнес-тренер показала в своём блоге ролик, где запечатлена её тренировка. Девушка продемонстрировала гибкость своего тела, сопряжённую с умением завести мужскую аудиторию.