Все в зоне риска: ВИЧ проник половым путем в благоприятную группу

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На Крымском полуострове за первые 3 месяца 2018 года обнаружено 362 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией. Среди заболевших людей есть представители не входивших в зону риска граждан, подчеркивает Алла Пашкунова, зампред Совета министров АРК.

Сейчас общее количество ВИЧ-инфицированных обитателей Крыма составляет 14,6 тыс. человек, 42,5% из которых – женщины, 57,5% - мужчины. Параллельно с ростом больных наблюдается еще одна тревожная тенденция – смертельный недуг половым путем проник в благоприятную группу. Теперь абсолютно все жители АРК находятся в зоне риска, предупреждает Алла Пашкунова.

В 2018 году зампреду Совета министров Крыма и коллегам предстоит обследовать на ВИЧ каждого пятого жителя полуострова. Согласно статистике, люди возрастом от 30 до 50 лет составляют 64% больных смертельным недугом. В 82% болезнь в АРК передается посредством половых отношений.

Параллельно Минздрав России в рамках проекта федеральной защиты намерен бороться с призывами к отказу от обследования и лечения ВИЧ.