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Переехавший в Москву мужчина успел раскусить систему оказания помощи пациентам. Он сообщил, что диагноз пациента во многом зависит от компетенции и материального достатка медика. Если денег не хватает – значит, у вас простатит.

Врач из Волгограда рассказал об уловках коллег-урологов. После смены жительства специалист начал подмечать разногласия между реальным состоянием человека и его диагнозом в карте истории болезни.

«К сожалению, сейчас урологов очень много, особенно в частной практике, и задача большинства – не лечить, а зарабатывать на жизнь», - сообщил врач из Волгограда.

По его словам, об уловках коллег-урологов он начал догадываться после того. Как не раз получал ложные сведения о болезни человека. Примечательно, что диагноз «простатит» может стоять у пациентов, страдающих от аденомы простаты, рака простаты или яичка, мочекаменной болезни или расстройств мочеиспускания.

Причиной несоответствия состояния пациента и диагноза проста – желание коллег-урологов заработать на больном. Специалист объяснил, что диагноз пациента во многом зависит от компетенции медика и от его желания работать в соответствии с Клятвой Гиппократа.