Волгоградские сталкеры спустились в подземелье

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Сталкеры из Вогограда смело спустились в подземелье, где обнаружили р. Петровская. В сеть было опубликовано видео.

Антон Протасов и Алексей Пачурин, основатели группы «Тени прошлого», выложили в сеть видео, которое они сняли, находясь у подземной р. Петровская. Как оказалось, попасть к ней нелегко, так как вход в коллектор завален ветками.

Снять все подземелье не удалось из-за недостаточной освещенности. Однако мужчины рассказали, что длина реки составляет 1 км 300 м., а глубина небольшая, но воды реки используются, так как была обнаружена котельная. Сам коллектор имеет большое разнообразие сечений.

Они обнаружили три трубы. расположенных параллельно, коллектор в форме квадрата, высота которого составила 2 метра, также два коллектора прямоугольной формы, расположенных параллельно друг к другу (высота - 2 м., ширина – 1,5 м.), и, наконец, 7-метровый арочный коллектор.