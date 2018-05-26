Сегодня, 20:38

В Санкт-Петербурге известные художники расписали 32 фигуры котов в полный рост, каждая из которых символизирует страну-участницу ЧМ. Коты созданы в рамках программы «Моя любовь – футбол и кот».

Уже завтра в Таврическом саду презентую проект под названием «Моя любовь – футбол и кот», целью которого является привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных. В рамках проекта горожанам расскажут о возможностях «усыновления» животных из приютов Питера.

Сегодня фигуры во главе с глухонемым котом Ахиллом, который будет предсказывать счет матчей ЧМ, проехали по Невскому проспекту. Еще один такой променад будет проведен 9 июня в День петербуржского кота, но уже по Конногвардейскому бульвару, который на один день станет Котогвардейским.

Отметим, что благотворительный марафон продлится до 15 июля, таким образом бездомных животных смогут «усыновить» не только жители города, но и болельщики ЧМ. Также, все желающие смогут принять участие в квесте, который заключается в том, что участникам нужно найти и собрать фото со всеми 32-мя фигурами котов и получить за это подарки. Все желающие болельщики ЧМ смогут «усыновить» петербуржских уличных котов.