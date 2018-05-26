В Брянске "пышная" девушка станцевала стриптиз на фонтане

Сегодня, 20:17

Танцовщица была одета в бикини и пьяна. Очевидцы осудили действия девушки и назвали ее жуткой.

Местная жительница в одном купальнике устроила для прохожих стриптиз на фонтане, который располагается на Набережной. Сейчас в Брянске стоит теплая погода, поэтому на улице было много людей.

Многие были шокированы поведением пьяной девушки, которая устроила зажигательные танцы на глазах у изумленной публики, Только некоторые очевидцы поддержали местную жительницу, которой внезапно захотелось веселья и внимания.