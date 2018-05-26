23 из 26 детей ушли с незнакомцами в Томске в ходе эксперимента «Не уйду с чужим»

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В Томске волонтеры из отряда "Лиза Алерт" провели эксперимент, результаты которого шокировали многих родителей. Оказалось, что их дети легко могут уйти с незнакомцем.

25 мая считается Международным днем пропавших детей. В честь такого события волонтеры из отряда «Лиза Алерт» провели акцию под названием «неИгрушки», в ходе которой дети с их родителями поучаствовали в конкурсе рисунков, узнали истории детей, которые когда-то пропали, а также подробности их поиска. Также участникам акции раздавали информацию, в которой описывались правила поведения, в случае пропажи в лесу, городе или торговом центре.

Наиболее ярким, но, в то же время, шокирующим событием на данной акции стал эксперимент «Не уйду с чужим». В ходе эксперимента оказалось, что 23 из 26 детей ушли с незнакомцами. Исследование проводилось следующим образом: волонтеры, которые были одеты в обычную одежду, то есть без знаков и отметок о том, что они волонтеры, подходили к детям и предлагали им уйти с ними. В это время родители, находясь недалеко от места действия, наблюдали за поведением своих детей.

Родители были шокированы тем, что их дети с легкостью соглашались уйти с незнакомцем, даже не оглядываясь и не ища своих маму или папу. Многие родители отмечали, что регулярно беседуют со своими детьми на тему безопасности, не только об общении с незнакомцами, но и о правилах поведения с огнем, электроприборами и прочее. Одна из родительниц даже расплакалась, сказав о том, что буквально перед мероприятием в очередной раз объяснила о том, как вести себя с незнакомыми людьми, однако, ее ребенок, вопреки словам мамы, ушел с «чужим».

Организаторы акции отметили, что таким экспериментом они хотели показать значимость проблемы. С начала года в России волонтерами было зарегистрировано 946 случаев с пропажей детей. Именно поэтому они хотят, чтобы к ним в отряд больше людей обращалось за помощью, посещало лекции и семинары.