Мороженщики России: Каждый день жители Москвы съедают по 200 тонн мороженного

Сегодня, 19:23

Регулярно больше 60 компаний завозят свою продукцию в российскую столицу. Кроме того, есть ещё и заводы, которые производят мороженное в самом городе.

Генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин заявил, что каждый день жители Москвы съедают по 200 тонн мороженного.

Как рассказали мороженщики, кроме того, больше 60 различных предприятий привозят этот продукт в московские магазины, и это не считая тех компаний, которые производят мороженное на территории города.

Геннадий Яшин добавляет, что на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 российская столица будет обеспеченна этим летним продуктом в полном объёме.